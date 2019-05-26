Сергей Кисляк: «Уверен, когда решится, кто будет руководить минским «Динамо», все станет на свои места»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» рассказал, что следит за делами минского «Динамо».

– Не могу не спросить и о том, что сейчас происходит в минском .

– Естественно, слежу за клубом. И всегда следил. Сейчас тоже переживаю. Понятно, там далеко не все хорошо. Руководство клуба и города решают проблемы. Уверен, «Динамо» вернется на ведущие роли в белорусском футболе. Впрочем, если глянуть на таблицу, у него не все плохо. При такой плотности пару побед – и при потерях очков соперниками ты существенно поднимаешься. Да, ушло много игроков, нужно время, в клубе неразбериха, не платят зарплату... Но, уверен, когда решится, кто будет руководить «Динамо», все станет на свои места, – сказал Кисляк.

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