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Сергей Кисляк: «Уверен, когда решится, кто будет руководить минским «Динамо», все станет на свои места»

27.05.2019 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» рассказал, что следит за делами минского «Динамо».

– Не могу не спросить и о том, что сейчас происходит в минском «Динамо».

– Естественно, слежу за клубом. И всегда следил. Сейчас тоже переживаю. Понятно, там далеко не все хорошо. Руководство клуба и города решают проблемы. Уверен, «Динамо» вернется на ведущие роли в белорусском футболе. Впрочем, если глянуть на таблицу, у него не все плохо. При такой плотности пару побед – и при потерях очков соперниками ты существенно поднимаешься. Да, ушло много игроков, нужно время, в клубе неразбериха, не платят зарплату... Но, уверен, когда решится, кто будет руководить «Динамо», все станет на свои места, – сказал Кисляк.

Рулит сборной и «Столицей», ведет курсы для тренеров, работает в БГУФК: кто будет новым гендиром минского «Динамо»

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» рассказал, что следит за делами минского «Динамо».
 
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