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ЧМ-2019. 50 тысяч человек посетили чемпионский парад сборной Финляндии
27.05.2019 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.
В парк Кайсаниеми прибыло около 40 000 человек для встречи с командой.
Позже информация обновилась. Полиция Хельсинки сообщила о том, что количество людей увеличилось до 50 000.
Финская сборная в финале победила Канаду (3:1) и выиграла чемпионат мира впервые за восемь лет.
Фото: Illta-Sanomat
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В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.
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