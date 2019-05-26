ЧМ-2019. 50 тысяч человек посетили чемпионский парад сборной Финляндии

Источник материала: Tribuna.com

В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.

В парк Кайсаниеми прибыло около 40 000 человек для встречи с командой.

Позже информация обновилась. Полиция Хельсинки сообщила о том, что количество людей увеличилось до 50 000.

Финская сборная в финале победила Канаду (3:1) и выиграла чемпионат мира впервые за восемь лет.





Фото: Illta-Sanomat