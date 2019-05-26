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ЧМ-2019. 50 тысяч человек посетили чемпионский парад сборной Финляндии

27.05.2019 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.

В парк Кайсаниеми прибыло около 40 000 человек для встречи с командой.

Позже информация обновилась. Полиция Хельсинки сообщила о том, что количество людей увеличилось до 50 000.

Финская сборная в финале победила Канаду (3:1) и выиграла чемпионат мира впервые за восемь лет.

ЧМ-2019. 50 тысяч человек посетили чемпионский парад сборной Финляндии

Фото: Illta-Sanomat

 
 
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В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.
 
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