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«Слован» покинул КХЛ
27.05.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ.
Об этом рассказал член совета директоров клуба Юрай Широки-младший.
«Мы не смогли найти инвестора для участия в чемпионате КХЛ и сообщили об этом руководству лиги», – заявил Широки.
До конца мая «Слован» подаст заявку на вступление в чемпионат Словакии.
Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13. За семь лет в лиге «Слован» дважды попадал в плей-офф, уступая в первом раунде.
В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка в 62 матчах.
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«Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ.
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