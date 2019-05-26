«Слован» покинул КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

«Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ.

Об этом рассказал член совета директоров клуба Юрай Широки-младший.

«Мы не смогли найти инвестора для участия в чемпионате КХЛ и сообщили об этом руководству лиги», – заявил Широки.

До конца мая «Слован» подаст заявку на вступление в чемпионат Словакии.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2012/13. За семь лет в лиге «Слован» дважды попадал в плей-офф, уступая в первом раунде.

В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции, набрав 33 очка в 62 матчах.