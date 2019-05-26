Кисляк о контракте минского «Динамо»: «Это был не испытательный срок – просто он меня не устроил»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» объяснил, почему не вернулся в минское «Динамо».

– Правда, что перед трансфером в Брест в минском хотели предложить тебе трехмесячный контракт с испытательным сроком?

– Это был не испытательный срок – просто он меня не устроил. До конца чемпионата оставалось три месяца и мне сказали: непонятно, что с «Динамо» дальше, поэтому на больший срок контракт тебе предложить не можем. Все происходило как раз после поражения в Питере. А мне хотелось определенности: подписал – и будь спокоен. А то вдруг получишь травму, и уже никому не нужен будешь. Тогда и поступило хорошее предложение из . Быстро обо всем договорились, – сказал Кисляк.

Журналист «Беларусь 5» Мацкевич: «В минском «Динамо» Кисляку предлагали испытательный срок в три месяца»