ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кисляк о контракте минского «Динамо»: «Это был не испытательный срок – просто он меня не устроил»

27.05.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» объяснил, почему не вернулся в минское «Динамо».

– Правда, что перед трансфером в Брест в минском «Динамо» хотели предложить тебе трехмесячный контракт с испытательным сроком?

– Это был не испытательный срок – просто он меня не устроил. До конца чемпионата оставалось три месяца и мне сказали: непонятно, что с «Динамо» дальше, поэтому на больший срок контракт тебе предложить не можем. Все происходило как раз после поражения в Питере. А мне хотелось определенности: подписал – и будь спокоен. А то вдруг получишь травму, и уже никому не нужен будешь. Тогда и поступило хорошее предложение из Бреста. Быстро обо всем договорились, – сказал Кисляк.

Журналист «Беларусь 5» Мацкевич: «В минском «Динамо» Кисляку предлагали испытательный срок в три месяца»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» объяснил, почему не вернулся в минское «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Слован» покинул КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика