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Кисляк о контракте минского «Динамо»: «Это был не испытательный срок – просто он меня не устроил»
27.05.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью
– Правда, что перед трансфером в Брест в минском
– Это был не испытательный срок – просто он меня не устроил. До конца чемпионата оставалось три месяца и мне сказали: непонятно, что с «Динамо» дальше, поэтому на больший срок контракт тебе предложить не можем. Все происходило как раз после поражения в Питере. А мне хотелось определенности: подписал – и будь спокоен. А то вдруг получишь травму, и уже никому не нужен будешь. Тогда и поступило хорошее предложение из
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк в интервью «Прессболу» объяснил, почему не вернулся в минское «Динамо».
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