«Унион Берлин» вышел в бундеслигу и сыграет в высшем дивизионе впервые после объединения Германии. «Штутгарт» вылетел

Источник материала: Tribuna.com

«Унион Берлин» одолел «Штутгарт» в стыковых матчах за место в бундеслиге (2:2, 0:0) по сумме двух встреч благодаря голам на чужом поле.

Берлинская команда пробилась в высший дивизион немецкого футбола впервые после объединения Германии в 1990 году.

До объединения Германии «Унион Берлин» выступал в чемпионате ГДР, в сезоне-1988/1989 клуб вылетел из высшей лиги.

В минувшем сезоне «Унион Берлин» занял 3-е место во второй бундеслиге и получил право сыграть в стыковых матчах.

«Штутгарт», таким образом, вновь вылетел во вторую бундеслигу после двух сезонов после возвращения в элитный дивизион.

Чемпионат Германии

Ответный стыковой матч

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.