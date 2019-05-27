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Около 320 Geely Atlas после Европейских игр распределят по государственным структурам и местным органам власти

27.05.2019 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мэр Минска Анатолий Спивак доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о том, какой автопарк будет использоваться во время Европейских игр-2019.

Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

«Александру Лукашенко также продемонстрировали пассажирский транспорт, который будет использоваться во время Европейских игр, в том числе автобусы МАЗ и «Неман», автомобили Geely Atlas. Около 320 белорусских кроссоверов будут эксплуатироваться во время игр в качестве такси для представительных гостей. После соревнований машины распределят по государственным структурам и местным органам власти, доложил мэр Минска Анатолий Сивак.

Общаясь с водителями, Глава государства признался, что ему самому нравится Geely Atlas. «Приличная машина», – оценил президент. Он добавил, что пора развивать и производство электромобилей и больше использовать на дорогах общественный электротранспорт», – сообщает пресс-служба президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Минска Анатолий Спивак доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о том, какой автопарк будет использоваться во время Европейских игр-2019.
 
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