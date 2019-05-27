Майкл Фелпс: «Я страдал от депрессии и даже задумывался, хочу ли жить дальше»

Источник материала: Tribuna.com

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс рассказал о своей борьбе с депрессией.

«Я страдал от тревожности и депрессии и даже задумывался о том, хочу ли жить дальше. И вот когда я дошел до этого, я решил попросить помощи у лицензированного специалиста.

Это решение спасло мою жизнь. Нельзя ждать, когда до такого дойдет», – написал Фелпс.

Раньше спортсмен заявлял, что в детстве страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Фелпс – абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр. На его счету 28 медалей (23 золота, 3 серебра и 2 бронзы).