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Дарья Блашко: «Ощущаю себя уже больше украинкой. Даже тесты в университете в Киеве на украинском прохожу»
28.05.2019 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-белорусская биатлонистка
– Ты сейчас кем себя ощущаешь больше – белоруской или украинкой?
– Наверное, уже больше украинкой. Я даже тесты в университете физвоспитания в Киеве, куда перевелась в прошлом году, на украинском прохожу. Мне не так сложно это делать, так как во многих моментах мне помогает белорусский язык. Есть слова, которые не понимаю, но со временем это пройдет. Когда в университете все разговаривают на украинском, то все запоминается намного быстрее.
– Что с твоим белорусским паспортом?
– Все, его нет. Я приезжаю по украинскому паспорту и, если мне нужно провести в Беларуси больше 30 дней, то я регистрируюсь, как и любой другой украинец. Все официально, – сказала Блашко.
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Дарья Блашко: «Ощущаю себя уже больше украинкой. Даже тесты в университете в Киеве на украинском прохожу»
Экс-белорусская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, что уже ощущает себя украинкой.
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