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На открытии Европейских игр-2019 выступит Димаш
28.05.2019 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На открытии Европейских игр-2019 выступит Димаш.
Об этом в интервью телеканалу
«Безусловно, будут присутствовать звезды белорусской эстрады. Не могу раскрывать всех деталей и имен. Но хочу сказать, что при аккомпанементе Игоря Крутого прозвучит голос, который будоражит огромную часть мира. Это Димаш», – сказал Катулин.
Напомним, II Европейские игры 2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ примет гребной канал в Заславле. На Играх будет разыграно 199 комплектов наград. Церемония открытия состоится на стадионе «Динамо».
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На открытии Европейских игр-2019 выступит Димаш.
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