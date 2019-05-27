Источник материала: Tribuna.com

На открытии Европейских игр-2019 выступит Димаш.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

«Безусловно, будут присутствовать звезды белорусской эстрады. Не могу раскрывать всех деталей и имен. Но хочу сказать, что при аккомпанементе Игоря Крутого прозвучит голос, который будоражит огромную часть мира. Это Димаш», – сказал Катулин.

Напомним, II Европейские игры 2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ примет гребной канал в Заславле. На Играх будет разыграно 199 комплектов наград. Церемония открытия состоится на стадионе «Динамо».