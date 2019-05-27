Владимир Базанов: «Надо проводить финал Кубка в Минске. В Витебске многие желающие не попали на стадион»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что финал Кубка Беларуси нужно проводить в Минске.

«Надо проанализировать. Все-таки, надо проводить финал Кубка в Минске. Многие желающие не попали на стадион. В стадион около 8 тысяч всего вмещает. В Минске стадион «Динамо» 23 тысячи вмещает. Все желающие попадут.

Минск – это то место, куда из любого областного центра удобно добраться. Следующий финал точно будет в Минске», – заявил Базанов.