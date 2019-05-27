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Владимир Базанов: «Надо проводить финал Кубка в Минске. В Витебске многие желающие не попали на стадион»
28.05.2019 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что финал Кубка Беларуси нужно проводить в Минске.
«Надо проанализировать. Все-таки, надо проводить финал Кубка в Минске. Многие желающие не попали на стадион. В
Минск – это то место, куда из любого областного центра удобно добраться. Следующий финал точно будет в Минске», – заявил Базанов.
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Владимир Базанов: «Надо проводить финал Кубка в Минске. В Витебске многие желающие не попали на стадион»
Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что финал Кубка Беларуси нужно проводить в Минске.
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