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Халецкий о многоэтажке по улице Широкой: «Увидели какой-то выгиб на «шубе». Срезали, а там арматура выгнулась»

28.05.2019 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Городеи» Алексей Халецкий рассказал о проблемах в многоэтажке по улице Широкой в Минске.

«Полтора года назад увидели какой-то выгиб на «шубе» (разновидность штукатурки – Tribuna.com). Срезали, а там арматура выгнулась. Начали трубить по всем инстанциям, но там все тянули и тянули. И вот только сейчас разродились: приехали и вывели всех на улицу.

В тот день я как раз ехал с тренировки домой. Звонит дочка: «Папа, всех выселяют». Я ускоряюсь. Подъезжаю к дому – все оцеплено красными лентами, как в американских детективах. Пока до квартиры дошел, меня тысячу раз спросили кто я и куда иду. Открываю двери, дочка заплаканная, а младший спокоен – ему все это по приколу. Собрал вещи, документы, деньги, животных и поехали к сестре на пару часов, пока в подъезде работы проводились.

Когда все закончили, нас предупредили, что входить в подъезд безопасно. Да никто и не паникует. Специалисты сейчас смотрят, изучают колонны. Их тут 960 штук и на каждую свой техпаспорт. На втором этаже брали замер плотности бетона – сверло, как по маслу шло. Плотность не соответствовала стандартам. Люди были в шоке. Короче, я так понял, денег тут много было своровано :).

Сейчас вообще много проблем с новыми домами: в Серебрянке стоит перекошенный дом, у нас – вот это. Это ненормально. Но зато хоть ремонт в подъезде сделают :)», – сказал Халецкий.

Напомним, квартира Халецкого находится в многоэтажке по улице Широкой. Там одна из несущих колонн оказалась в аварийном состоянии: бетон осыпался, а толстая металлическая арматура согнулась. Конструкция была очень нестабильна и в некоторых квартирах на стенах стали появляться трещины. 26 апреля жильцов выселили из квартир на несколько часов, чтобы провести работы по укреплению конструкций.

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Теги: Минск
 
 
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Тренер «Городеи» Алексей Халецкий рассказал о проблемах в многоэтажке по улице Широкой в Минске.
 
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