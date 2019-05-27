ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ходасевич о руководстве минского «Динамо»: «Один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране»

28.05.2019 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался на тему минского «Динамо».

«Животрепещущая тема минского «Динамо». О ней говорили, за ней следили. Имею в виду передачу команды от Юрия Чижа к Минскому горисполкому. Знаете, я уже неоднократно повторял, что все, что происходит в Беларуси, не имеет аналогов в мире. Думаю, в данном контексте эта история актуальна.

Но это же все не вчера началось. И в тот момент, когда эти акции покупал Юрий Чиж. Это началось, когда Евгений Хвастович бежал из страны, а минское «Динамо» у него забрали. Там начинается весь процесс вокруг минского клуба, который жил одной жизнью, после другой, а теперь уже третьей.

Главный вопрос, что будет дальше? Кто будет руководить минским «Динамо»? Его оставят на балансе горисполкома и мы увидим «Минск» версии 2.0. Либо его отдадут какому-то бизнесмену и это будет следующая глава. Будем следить. Тяжелое время сейчас наступает, потому что ничего не известно.

Не знаем, кто руководит сейчас минским «Динамо». Какие-то теневые руководители. Допускаю, что один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране. Вот так намеком скажу», – сообщил Ходасевич.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Черного моря. Беларусь оказалась сильнее Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика