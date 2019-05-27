Ходасевич о руководстве минского «Динамо»: «Один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался на тему минского .

«Животрепещущая тема минского «Динамо». О ней говорили, за ней следили. Имею в виду передачу команды от Юрия Чижа к Минскому горисполкому. Знаете, я уже неоднократно повторял, что все, что происходит в Беларуси, не имеет аналогов в мире. Думаю, в данном контексте эта история актуальна.

Но это же все не вчера началось. И в тот момент, когда эти акции покупал . Это началось, когда Евгений Хвастович бежал из страны, а минское «Динамо» у него забрали. Там начинается весь процесс вокруг минского клуба, который жил одной жизнью, после другой, а теперь уже третьей.

Главный вопрос, что будет дальше? Кто будет руководить минским «Динамо»? Его оставят на балансе горисполкома и мы увидим «Минск» версии 2.0. Либо его отдадут какому-то бизнесмену и это будет следующая глава. Будем следить. Тяжелое время сейчас наступает, потому что ничего не известно.

Не знаем, кто руководит сейчас минским «Динамо». Какие-то теневые руководители. Допускаю, что один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране. Вот так намеком скажу», – сообщил Ходасевич.