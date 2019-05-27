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Ходасевич о руководстве минского «Динамо»: «Один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране»
28.05.2019 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался на тему минского
«Животрепещущая тема минского «Динамо». О ней говорили, за ней следили. Имею в виду передачу команды от Юрия Чижа к Минскому горисполкому. Знаете, я уже неоднократно повторял, что все, что происходит в Беларуси, не имеет аналогов в мире. Думаю, в данном контексте эта история актуальна.
Но это же все не вчера началось. И в тот момент, когда эти акции покупал
Главный вопрос, что будет дальше? Кто будет руководить минским «Динамо»? Его оставят на балансе горисполкома и мы увидим «Минск» версии 2.0. Либо его отдадут какому-то бизнесмену и это будет следующая глава. Будем следить. Тяжелое время сейчас наступает, потому что ничего не известно.
Не знаем, кто руководит сейчас минским «Динамо». Какие-то теневые руководители. Допускаю, что один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране. Вот так намеком скажу», – сообщил Ходасевич.
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Ходасевич о руководстве минского «Динамо»: «Один находится в Доме футбола. Второй имеет отношение ко всему спорту в стране»
Белорусский журналист Николай Ходасевич высказался на тему минского «Динамо».
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