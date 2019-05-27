Футбол. 2 лига. Узда — Осиповичи — 1:3 (1:1)

Источник материала: Асiповiцкi край

Субботний выезд в Узду принес нашим ребятам не просто пополнение очковой копилки, но и показал, что у команды есть характер. Пропустив на 19 минуте гол, гости через 8 оборотов стрелки счет сравняли (Александр Емельянов), а после перерыва на 67 и 81 минутах дублем отметился Владислав Стасенко.

Сейчас у клуба 9 баллов — столько же, как у еще 4 команд (5-9 места).



