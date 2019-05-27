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«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера
28.05.2019 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо покинул свой пост
41-летний специалист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.
«Милан» намерен определиться с кандидатурой нового тренера до начала летнего турнира Международного кубка чемпионов и старта нового сезона серии А.
«Я имел честь общаться с Гаттузо в последние шесть месяцев с момента моего прихода в клуб.
Он приложил максимум усилий и работал неустанно в этом сезоне, всегда принимал на себя всю полноту ответственности и ставил клуб выше всего остального.
Хочу от всего сердца поблагодарить Дженнаро», – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.
Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года. Под его руководством клуб занимал шестое и пятое место в чемпионате Италии. В этот период «россонери» в среднем набирали за матч серии А 1,81 очка. Больше «Милана» за этот же отрезок набирали за матч только «Ювентус» (2,44 очка) и «Наполи» (2,13 очка).
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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо покинул свой пост 41-летний специалист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.
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