«Прессбол»: Денис Шунто больше не имеет отношения к НФК 

Источник материала: Tribuna.com

Менеджер Денис Шунто перестал работать на благо НФК.

Юридически он и так не имел отношения к клубу – с тех пор как основанные им «Крумкачы» прекратили существование, а затем реинкарнировали под вывеской НФК как самостоятельная футбольная единица. Но до недавнего времени Шунто постоянно был рядом с командой и оказывал проекту консультативную помощь на общественных началах.

От комментариев по поводу своего ухода функционер отказался.

По сведениям «Прессбола» , такой поворот связан с вчерашней отставкой главного тренера Алексея Кучука.