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«Прессбол»: Денис Шунто больше не имеет отношения к НФК
28.05.2019 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Менеджер Денис Шунто перестал работать на благо НФК.
Юридически он и так не имел отношения к клубу – с тех пор как основанные им «Крумкачы» прекратили существование, а затем реинкарнировали под вывеской НФК как самостоятельная футбольная единица. Но до недавнего времени Шунто постоянно был рядом с командой и оказывал проекту консультативную помощь на общественных началах.
От комментариев по поводу своего ухода функционер отказался.
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Менеджер Денис Шунто перестал работать на благо НФК.
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