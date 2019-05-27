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«Прессбол»: Денис Шунто больше не имеет отношения к НФК 

28.05.2019 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Менеджер Денис Шунто перестал работать на благо НФК.

Юридически он и так не имел отношения к клубу – с тех пор как основанные им «Крумкачы» прекратили существование, а затем реинкарнировали под вывеской НФК как самостоятельная футбольная единица. Но до недавнего времени Шунто постоянно был рядом с командой и оказывал проекту консультативную помощь на общественных началах.

От комментариев по поводу своего ухода функционер отказался.

По сведениям «Прессбола», такой поворот связан с вчерашней отставкой главного тренера Алексея Кучука.

 
 
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Менеджер Денис Шунто перестал работать на благо НФК.
 
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