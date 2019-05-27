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«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его
28.05.2019 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.
По информации журналиста El Chiringuito TV Хоакима Доменека, сегодня каталонский клуб связался с 55-летним специалистом и сообщил о решении отправить его в отставку.
Ранее сообщалось, что «Барселона» еще не приняла решения о будущем Вальверде.
Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.
«Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
Ранее стало известно, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны».
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.
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