Дмитрий Басков: «Бюджет минского «Динамо» будет самым маленьким в КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, что бюджет команды будет самым маленьким в лиге, а также рассказал о подписных планах.

«У нас будет самый маленький бюджет в лиге. Я просто уверен в этом. Он уменьшился в полтора раза по отношению к прошлому сезону. Но еще раз говорю: мы подымем тех белорусов, которые давно ждут этого шанса. Они мотивированы. Поверьте, с их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. Плюс у нас будет возможность подписать несколько хороших легионеров, на которых мы сделаем акцент», – сказал Басков в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .