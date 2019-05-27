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Дмитрий Басков: «Бюджет минского «Динамо» будет самым маленьким в КХЛ»
28.05.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, что бюджет команды будет самым маленьким в лиге, а также рассказал о подписных планах.
«У нас будет самый маленький бюджет в лиге. Я просто уверен в этом. Он уменьшился в полтора раза по отношению к прошлому сезону. Но еще раз говорю: мы подымем тех белорусов, которые давно ждут этого шанса. Они мотивированы. Поверьте, с их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. Плюс у нас будет возможность подписать несколько хороших легионеров, на которых мы сделаем акцент», – сказал Басков в эфире программы «Спорт кадр» на
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, что бюджет команды будет самым маленьким в лиге, а также рассказал о подписных планах.
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