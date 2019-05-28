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Сарри ушел с тренировки «Челси», пнув кепку, после конфликта Луиза и Игуаина

29.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался недоволен конфликтом защитника Давида Луиза и нападающего Гонсало Игуаина накануне финала Лиги Европы с «Арсеналом».

Футболисты вступили в словесную перепалку друг с другом во время тренировки команды. 

Сарри досрочно покинул занятие, разозлившись на поведение игроков. Покидая газон, 60-летний итальянец отшвырнул кепку, в которой был на тренировке, и пнул ее.

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