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Егор Крид: «Хабиб – крутой боец. Конор мне тоже нравится»

29.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю про отмену концерта в Махачкале и отношение к Хабибу Нурмагомедову.

 Какая была твоя реакция, когда твой концерт в Махачкале отменил Хабиб Нурмагомедов?

– Он не отменял мой концерт. Более того, нам до последнего звонили и просили, чтобы мы не отменяли его. Я объясню, почему мы решились на это [отменить концерт].

За три дня до концерта я просматривал директ и не понимал, откуда столько угроз в мой адрес. Потом жители Махачкалы, последователи Хабиба, начали делать общие мероприятия: «Если кто-то из пацанов пойдет на концерт Крида, мы будем их бить. Если девчата пойдут – они не женщины». Был огромный резонанс.

Я решил, что это небезопасно для моей аудитории. Но до последнего нас просили не отменять концерт, потому что на него шли руководители из Махачкалы.

Это было огромное событие. Меня просили не подводить, но я решил не подводить своих поклонников и не брать на себя ответственность, если бы с их жизнями что-то случилось.

 Ты же был поклонником Хабиба до этой истории?

– Я и сейчас им остаюсь. Если Ваня Дорн скажет, что я хреновый, мое отношение к его музыке не поменяется. У меня нет такого, если кто-то меня не любит, значит я не буду любить его. Это херня полная. 

 Если Хабиб будет драться с Фергюсоном или с Конором, ты все равно будешь болеть за него?

– Не то, чтобы болеть. Но он крутой боец. Не могу сказать, что я суперкрутой его фанат. Конор мне тоже нравится. Смешно было, когда букмекеры принимали ставки на то, выйдет ли Макгрегор на бой с Хабибом под мою песню. 

 Тебе хотелось бы?

– Это тупняк был бы какой-то.

 Троллинг. 

– Ну да, это было бы смешно. 

 Так хотел или нет?

– Не-а, – сказал Крид.

В сентябре 2018 года Крид планировал концерт в Махачкале. За несколько дней до мероприятия в адрес артиста стали поступать угрозы физической расправы, на что Хабиб Нурмагомедов отреагировал фразой «Невелика потеря». Конфликт в соцсетях продолжился между бойцом и руководителем Black Star Тимати.

Хабиб ругается с Тимати и Егором Кридом из-за концерта в Дагестане. Уже жестко

 
 
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Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю про отмену концерта в Махачкале и отношение к Хабибу Нурмагомедову.
 
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