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RAC1: президент «Барселоны» Бартомеу не хочет увольнять Вальверде

29.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, вероятно, сохранит свой пост.

Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен увольнять 55-летнего специалиста, сообщает каталонская радиостанция RAC1.

Несмотря на различные мнения в совете директоров «Барселоны» и давление со стороны других руководителей клуба, Бартомеу считает, что 55-летний тренер не виноват в том, как закончился сезон.

Президент хочет, чтобы Вальверде продолжил работать с командой в новом сезоне. Контракт тренера рассчитан до лета 2020 года.

Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

«Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Ранее стало известно, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны» в случае отставки Вальверде.


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RAC1: президент «Барселоны» Бартомеу не хочет увольнять Вальверде

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, вероятно, сохранит свой пост.
 
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