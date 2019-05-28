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RAC1: президент «Барселоны» Бартомеу не хочет увольнять Вальверде
29.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны»
Президент клуба
Несмотря на различные мнения в совете директоров «Барселоны» и давление со стороны других руководителей клуба, Бартомеу считает, что 55-летний тренер не виноват в том, как закончился сезон.
Президент хочет, чтобы Вальверде продолжил работать с командой в новом сезоне. Контракт тренера рассчитан до лета 2020 года.
Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.
Ранее
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, вероятно, сохранит свой пост.
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