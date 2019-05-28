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Тренер юношеской команды «Славии» в матче против «Торпедо-БелАЗ» увел команду с поля из-за решения судьи

29.05.2019 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славией» завершился скандалом. 

Юные футболисты долго ждали арбитров. Когда стало ясно, что судей нет, организаторы нашли замену. Несмотря на то, что прибывшая бригада состояла всего из двух человек, с согласия обеих команд, матч все же начался. 

На 11-й минуте арбитр Владимир Русак назначил пенальти в ворота гостей, который вызвал протест со стороны футболистов и тренера «Славии». Гости считали, что нарушение было за пределами штрафной площади. Судья не поменял свое решение, на что тренер «Славии» Константин Ковалевич увел команду с поля, сообщает footbik.by.

 
 
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Матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славией» завершился скандалом.
 
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