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Тренер юношеской команды «Славии» в матче против «Торпедо-БелАЗ» увел команду с поля из-за решения судьи
29.05.2019 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славией» завершился скандалом.
Юные футболисты долго ждали арбитров. Когда стало ясно, что судей нет, организаторы нашли замену. Несмотря на то, что прибывшая бригада состояла всего из двух человек, с согласия обеих команд, матч все же начался.
На 11-й минуте арбитр Владимир Русак назначил пенальти в ворота гостей, который вызвал протест со стороны футболистов и тренера «Славии». Гости считали, что нарушение было за пределами штрафной площади. Судья не поменял свое решение, на что тренер «Славии» Константин Ковалевич увел команду с поля, сообщает
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Тренер юношеской команды «Славии» в матче против «Торпедо-БелАЗ» увел команду с поля из-за решения судьи
Матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славией» завершился скандалом.
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