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Кучук о победе 10:1: «Вынес матч за рамки своей карьеры. Я бы его и не играл»

29.05.2019 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал разгром «Сум» (10:1) в матче последнего тура первой лиги чемпионата Украины.

«Немного грустно, что такой матч был. Вообще не хочу о нем говорить. Вы сами понимаете почему. Перед матчем были звонки, с федерации. Честно, я бы этот матч не играл, его нечего обсуждать.

Хочется отряхнуться, но братьям Баранцам и команде хочу сказать спасибо за вторую половину сезона.

Этот матч мы вынесем за рамки, как я его вынес за рамки своей карьеры. У нас в тренировке есть более интересные моменты, чем в этом матче. Нельзя допускать, чтобы игрались такие матчи», – сказал Кучук.

В последних пяти матчах «Сумы» пропустили 31 гол.

Отметим, что «Рух» занял 11-е место в первой лиге чемпионата Украины.

 
 
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Белорусский тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал разгром «Сум» (10:1) в матче последнего тура первой лиги чемпионата Украины.
 
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