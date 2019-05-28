Сергей Канашиц: «Почему бы не дать шанс в минском «Динамо» Калюжному? А помощником мог бы стать Грабовский»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц считает, что на пост главного тренера минского может претендовать Алексей Калюжный.

«Минское «Динамо» пока только теряет. Помимо Буйницкого, на повышение пошли защитники Кристиан Хенкель («Ак Барс») и Евгений Лисовец («Салават Юлаев»). На данный момент действующие контракты с «Динамо» имеют лишь 6 человек, из которых два вратаря, и оба они вряд ли будут претендовать на роль основного. Нет и главного тренера, а следовательно, не сформирован и штаб. Переговоры с Петерисом Скудрой провалились по объективным причинам, не удалось, судя по всему, найти компромисс и с Александром Андриевским. А время между тем тает. Летит.

Лучше своя свечка, чем чужая печка. Так ли целесообразно предлагать пост главного тренера «Динамо» тому, кто уже команду тренировал в недавнем прошлом и не сумел при этом добиться больших успехов? Зачем нам снова те же грабли? А Скудре белорусский хоккей вообще до лампочки — этот смотрел бы только на гонорар и легионеров.

Почему бы не дать шанс, скажем, Алексею Калюжному? Один из лучших хоккеистов страны XXI века, он имеет огромный авторитет в нашем хоккее, блестящую карьеру и внушительный запас знаний. Алексею Николаевичу 41 год — самый тренерский сок. Он уже несколько лет, закончив карьеру, варится в белорусском хоккее, но пока достойного места себе и своим навыкам так и не нашел. А ведь у него вполне могло бы получиться! И в клубе, и, быть может, даже в сборной.

А помощником у Калюжного мог бы стать другой мастер — , опыт и знания которого пока у нас вообще никак не востребованы. Калюжный знает все о европейском и советском стиле хоккея, Грабовский — собаку съел на заокеанском. Вместе они представили бы собой весьма перспективный тренерский дуэт. Риск? Конечно! Но многого ли мы достигли за минувшие годы, доверяясь иностранным специалистам и их методам?» – написал Канашиц.