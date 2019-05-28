ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Канашиц: «Почему бы не дать шанс в минском «Динамо» Калюжному? А помощником мог бы стать Грабовский»

29.05.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц считает, что на пост главного тренера минского «Динамо» может претендовать Алексей Калюжный.

«Минское «Динамо» пока только теряет. Помимо Буйницкого, на повышение пошли защитники Кристиан Хенкель («Ак Барс») и Евгений Лисовец («Салават Юлаев»). На данный момент действующие контракты с «Динамо» имеют лишь 6 человек, из которых два вратаря, и оба они вряд ли будут претендовать на роль основного. Нет и главного тренера, а следовательно, не сформирован и штаб. Переговоры с Петерисом Скудрой провалились по объективным причинам, не удалось, судя по всему, найти компромисс и с Александром Андриевским. А время между тем тает. Летит. 

Лучше своя свечка, чем чужая печка. Так ли целесообразно предлагать пост главного тренера «Динамо» тому, кто уже команду тренировал в недавнем прошлом и не сумел при этом добиться больших успехов? Зачем нам снова те же грабли? А Скудре белорусский хоккей вообще до лампочки — этот смотрел бы только на гонорар и легионеров.

Почему бы не дать шанс, скажем, Алексею Калюжному? Один из лучших хоккеистов страны XXI века, он имеет огромный авторитет в нашем хоккее, блестящую карьеру и внушительный запас знаний. Алексею Николаевичу 41 год — самый тренерский сок. Он уже несколько лет, закончив карьеру, варится в белорусском хоккее, но пока достойного места себе и своим навыкам так и не нашел. А ведь у него вполне могло бы получиться! И в клубе, и, быть может, даже в сборной.

А помощником у Калюжного мог бы стать другой мастер — Михаил Грабовский, опыт и знания которого пока у нас вообще никак не востребованы. Калюжный знает все о европейском и советском стиле хоккея, Грабовский — собаку съел на заокеанском. Вместе они представили бы собой весьма перспективный тренерский дуэт. Риск? Конечно! Но многого ли мы достигли за минувшие годы, доверяясь иностранным специалистам и их методам?» – написал Канашиц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Сергей Канашиц считает, что на пост главного тренера минского «Динамо» может претендовать Алексей Калюжный.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ролан Гаррос. 1/32 финала. Пары. Морозова и Аояма сыграют против Чжэн и Дуань, Азаренко вместе с Барти встретятся с Томлянович и Крунич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика