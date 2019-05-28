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Дарко Бодул: «Мы сделаем все, чтобы попасть в группу Лиги Европы. Это будет хорошо для всех: и для клуба, и для всего Солигорска»

29.05.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Шахтера» Дарко Бодул считает, что команда сможет успешно выступать на два фронта.

— «Шахтер» сейчас находится не на первом месте в таблице, положение нужно исправлять.

— Чемпионат только стартовал, мы будем дальше стараться набирать очки. Конечно, обязательно нужно побеждать в каждом поединке, особенно дома. Да, будет тяжело, но мы приложим все усилия вплоть до последнего тура.

— «Шахтер» в каждом матче считается фаворитом, но порой допускает неожиданные осечки. Например, проиграли в Солигорске «Энергетику-БГУ»…

— Ох, если вспоминать матч с минчанами… Мы тогда сами дома проиграли. В первые 15 минут имели много шансов, чтобы забить, но… Сам не знаю, что сказать. Это футбол. Мы будем стараться, чтобы больше такого не повторилось.

— Ожидали, что начало чемпионата окажется таким напряженным и лидеры таблицы будут так близки друг к другу?

— Сейчас любая команда может отобрать очки у другой. Напряженная борьба еще продлится. Но ближе к концу сезона, думаю, коллективы начнут терять очки, опускаться в таблице. А что касается «Шахтера», тренировок Сергея Ташуева, можно сказать, что нам сил до конца турнира хватит.

— Команде придется разрываться на два фронта, впереди — Лига Европы.

— Да, нас ждет много игр. Но у нас хорошая сильная команда, я в нее верю. Мы сделаем все, чтобы попасть в группу Лиги Европы. Это будет хорошо для всех: и для клуба, и для всего Солигорска.

— Сил и эмоций хватит?

— Конечно!

 
 
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Нападающий «Шахтера» Дарко Бодул считает, что команда сможет успешно выступать на два фронта.
 
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