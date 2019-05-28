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Александр Глеб: «Манера игры «Арсенала» и основные черты не особо изменились с тех пор, когда я выступал за канониров»
29.05.2019 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о финале Лиги Европы («Арсенал» – «Челси»).
— Кто, на ваш взгляд, является фаворитом этого финала?
— На мой взгляд, в противостоянии «Челси» — «Арсенал» очень сложно выделить явного фаворита. Обе команды играют в чемпионате Англии и прекрасно знают возможности друг друга.
Конечно соперники будут максимально использовать свои сильные стороны: «Арсенал» — владение мячом, а «Челси» игру на контратаках. В таком случае судьбу матча может решить лучшая реализация моментов: контратаки, стандарты и прочее.
Лично мне будет интересно следить за финалом, но однозначного фаворита назвать не могу.
— Вы выступали за «Арсенал» и много играли против «Челси»: какие отличительные особенности, черты присущи этим командам?
— Если говорить об «Арсенале», то манера игры команды и основные черты не особо изменились с тех пор, когда я выступал за канониров. Конечно, меняются игроки, но сам клуб старается играть в зрелищный футбол, используя много короткого паса и забеганий.
«Челси», в которой играли Терри, Лэмпард, Дрогба и другие сильные исполнители, была очень мощной и мобильной командой, исповедовавшей атакующий, тотальный футбол. Нынешняя старается больше играть от обороны и на контратаках. Поэтому рисунок игры «синих» отличается от привычного мне.
— С каким счетом, по-вашему, закончится матч?
— Думаю, что «Арсенал» победит со счетом 3:1.
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Александр Глеб: «Манера игры «Арсенала» и основные черты не особо изменились с тех пор, когда я выступал за канониров»
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о финале Лиги Европы («Арсенал» – «Челси»).
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