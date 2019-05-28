Леонид Лекаревич: «Озвученный возможный переход Есаулова в клуб экстралиги – разве это повышение? Сомнительная благодарность»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Беларусь 5» Леонид Лекаревич поделился мнением о назначениях тренеров в сборные U18 и U17.

«Были названы фамилии новых тренеров команд U18 и U17 Дмитрий Шульга. Решение более чем странное, учитывая, что прежние наставники этих дружин Павел Перепехин и Евгений Есаулов трудились успешно.

Последний и вовсе, на наш взгляд, – главный претендент на звание лучшего тренера года. Под его руководством юниорская сборная заняла на ЧМ пятое место, чего не случалось с нашими командами полтора десятка лет. А озвученный возможный переход Есаулова в клуб экстралиги – разве это повышение? Сомнительная благодарность. И зачем ломать то, что хорошо работает», – сказал Лекаревич в эфире « Итогов недели » на «Беларусь 5».

Дудик, Руммо и Шульга возглавили сборные U-20, U-18 и U-17