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Леонид Лекаревич: «Озвученный возможный переход Есаулова в клуб экстралиги – разве это повышение? Сомнительная благодарность»
29.05.2019 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» Леонид Лекаревич поделился мнением о назначениях тренеров в сборные U18 и U17.
«Были названы фамилии новых тренеров команд U18
Последний и вовсе, на наш взгляд, – главный претендент на звание лучшего тренера года. Под его руководством юниорская сборная заняла на ЧМ пятое место, чего не случалось с нашими командами полтора десятка лет. А озвученный возможный переход Есаулова в клуб экстралиги – разве это повышение? Сомнительная благодарность. И зачем ломать то, что хорошо работает», – сказал Лекаревич в эфире «
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Леонид Лекаревич: «Озвученный возможный переход Есаулова в клуб экстралиги – разве это повышение? Сомнительная благодарность»
Журналист «Беларусь 5» Леонид Лекаревич поделился мнением о назначениях тренеров в сборные U18 и U17.
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