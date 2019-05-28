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Тренер по триатлону Буковец: «Трохимчик обратился с вопросом: что принять, чтобы быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению не склонял»
29.05.2019 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер Белорусской федерации триатлона Артем Буковец рассказал корреспонденту Tribuna.com, что не предлагал допинг Алексею Трохимчику. Напомним, что спортсмен обвинил специалиста в склонении к употреблению запрещенных веществ.
«Человек ко мне обратился с вопросом: что принять, чтобы начать быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению допинга не склонял. Эту же информацию можно прочитать в интернете», – сказал Буковец.
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Тренер по триатлону Буковец: «Трохимчик обратился с вопросом: что принять, чтобы быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению не склонял»
Тренер Белорусской федерации триатлона Артем Буковец рассказал корреспонденту Tribuna.com, что не предлагал допинг Алексею Трохимчику.
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