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Тренер по триатлону Буковец: «Трохимчик обратился с вопросом: что принять, чтобы быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению не склонял»

29.05.2019 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер Белорусской федерации триатлона Артем Буковец рассказал корреспонденту Tribuna.com, что не предлагал допинг Алексею Трохимчику. Напомним, что спортсмен обвинил специалиста в склонении к употреблению запрещенных веществ.

Белорусский триатлонист Трохимчик: «Тренер федерации склонял меня к употреблению запрещенных веществ»

«Человек ко мне обратился с вопросом: что принять, чтобы начать быстрее бегать? Я ему рассказал, но к употреблению допинга не склонял. Эту же информацию можно прочитать в интернете», – сказал Буковец.

Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за допинг

 
 
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Тренер Белорусской федерации триатлона Артем Буковец рассказал корреспонденту Tribuna.com, что не предлагал допинг Алексею Трохимчику.
 
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