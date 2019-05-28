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Состояние стадиона «Динамо-Юни» на май 2019 года
29.05.2019 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состояние стадиона «Динамо-Юни» в настоящее время.
Фото:
Напомним, реконструкция стадиона была начата в 2012 году. «Динамо-Юни» планировали сдать в эксплуатацию в начале 2014-го, однако процесс затянулся. В 2016-м коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов заявил, что команда вернется на этот стадион в июле 2017-го.
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Состояние стадиона «Динамо-Юни» в настоящее время.
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