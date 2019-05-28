Акционер «Трайпла» Мамиашвили: «Впервые слышу о судебном разбирательстве вокруг минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Российский бизнесмен, акционер «Трайпла» Михаил Мамиашвили, отметил, что впервые слышит о судебных разбирательствах, связанных с минским «Динамо».

Напомним, в 2015 году стало известно, что Владимир Япринцев, чтобы рассчитаться по долгам сына переоформил свою долю в «Трайпле» в размере 33,5% на Мамиашвили и Аксентьева (по 16,75% у каждого). Договор между сторонами был заключен 23 июля 2015 года. По некоторым оценкам, стоимость доли Япринцева на тот момент приближалась к 100 млн. долларов.

– Не понимаю, какое отношение я имею к минскому «Динамо» и упомянутому вами суду. Впервые слышу о судебном разбирательстве.

– Имеете ли вы отношение к «Трайплу»?

– Да, я по-прежнему владею акциями компании. Они перешли в мою сторону после определенных обязательств бывшего владельца.

– Контактируете ли вы с Юрием Чижом или с кем-то из минского «Динамо»?

– Однозначно нет, – сказал Мамиашвили.