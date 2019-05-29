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Сарри о победе в ЛЕ: «По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно»
30.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о победе над «Арсеналом» (4:1) в финале
«Я действительно очень счастлив. Этот трофей очень важен для клуба. Чувствуем, что заслужили его. В январе и феврале у нас были сложности, но мы отреагировали, а в АПЛ это сделать непросто. В итоге мы закончили в зоне Лиги чемпионов, выиграли 12 матчей Лиги Европы, попали в финал Кубка лиги – мы это заслужили. После поражения 0:6 от «Манчестер Сити» мы кое-что поменяли.
Первый тайм был сложным, 64-й матч в сезоне, жара – было физически тяжело играть. Думаю, мы старались работать на результат. Я просил своих футболистов сыграть смелее, даже если была опасность проиграть. Мы показали хороший футбол против
О будущем
«Я должен поговорить с клубом и понять, что я могу сделать для
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о победе над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.
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