ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сарри о победе в ЛЕ: «По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно»

30.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о победе над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.

«Я действительно очень счастлив. Этот трофей очень важен для клуба. Чувствуем, что заслужили его. В январе и феврале у нас были сложности, но мы отреагировали, а в АПЛ это сделать непросто. В итоге мы закончили в зоне Лиги чемпионов, выиграли 12 матчей Лиги Европы, попали в финал Кубка лиги – мы это заслужили. После поражения 0:6 от «Манчестер Сити» мы кое-что поменяли.

Первый тайм был сложным, 64-й матч в сезоне, жара – было физически тяжело играть. Думаю, мы старались работать на результат. Я просил своих футболистов сыграть смелее, даже если была опасность проиграть. Мы показали хороший футбол против «Арсенала», который опасен в контратаках», – отметил Сарри.

О будущем

«Я должен поговорить с клубом и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Я люблю премьер-лигу и мне повезло оказаться в «Челси», но в конце сезона надо сесть и переговорить. По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно», – подчеркнул тренер.

Сарри прекрасно работал в банке до 40, а потом бросил все ради серии D


ИГРА: Попробуй пробежать марафон, не вставая с дивана!

Сарри о победе в ЛЕ: «По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о победе над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стасевич стал лучшим ассистентом Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика