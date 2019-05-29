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Стасевич стал лучшим ассистентом Лиги Европы

30.05.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич разделил первое место с Виллианом в списке лучших ассистентов Лиги Европы. Оба футболиста сделали по 7 голевых передач. Белорусу на это понадобилось 8 (704 минуты) матчей, тогда как бразильцу – 15 (899 минут) игр. Третье место в таблице занял хавбек «Айнтрахта» Мият Гачинович — на счету футболиста 6 голевых пасов. 

Добавим, что вчера Виллиан вышел на замену и провел 20 минут в матче против «Арсенала» в финале Лиги Европы . 

«Арсенал» уступил «Челси» (4:1).

Ассистенты Лиги Европы

 
 
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич разделил первое место с Виллианом в списке лучших ассистентов Лиги Европы.
 
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