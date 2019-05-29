|
«Главред»: Хацкевич покинет киевское «Динамо». Рианчо возглавит клуб
30.05.2019 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич покинет свой пост, сообщает «Главред».
31 мая киевляне назначат нового тренера.
Президент «Динамо» Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста.
«Футболисты «Динамо» поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.
Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб», – сказал изданию источник в клубе.
Ранее Суркис
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич покинет свой пост, сообщает «Главред».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)