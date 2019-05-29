«Главред»: Хацкевич покинет киевское «Динамо». Рианчо возглавит клуб

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич покинет свой пост, сообщает «Главред».

31 мая киевляне назначат нового тренера.

Президент «Динамо» Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста.

«Футболисты «Динамо» поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.

Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб», – сказал изданию источник в клубе.

Ранее Суркис сказал, что если Хацкевич убедит его, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется.