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«Главред»: Хацкевич покинет киевское «Динамо». Рианчо возглавит клуб

30.05.2019 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич покинет свой пост, сообщает «Главред».

31 мая киевляне назначат нового тренера.

Президент «Динамо» Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста.

«Футболисты «Динамо» поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили.

Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб», – сказал изданию источник в клубе.

Ранее Суркис сказал, что если Хацкевич убедит его, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется.

 
 
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич покинет свой пост, сообщает «Главред».
 
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