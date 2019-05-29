Александ Глеб: «Арсенал» плывет по течению. Получается – хорошо, не получается – он сыплется»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал поражение «канониров» в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).

«Честно говоря, счет мог бы быть и 7:4, и 8:4. У «Челси» были еще хорошие голевые моменты, «Арсенал» мог забить еще минимум два мяча, но реализация была слабовата – не попадали, вообще, счет по игре. «Челси» проявил характер и показал командную игру – действовали от обороны, когда забили третий и четвертый мячи, появилась уверенность и стало больше получаться – были хорошие выходы из обороны, проводили отличные контратаки. «Челси» смотрелся более зрелищно, а «Арсенал», честно говоря, выглядел бесхарактерно; пока счет был 0:0, вроде бы контролировали игру, но без голевых моментов.

Как Чех ни старался, партнеры по команде особо не помогли ему, он выручал, делал все возможное и даже больше. Очень жаль, что последняя игра в его карьере сложилась так. Мне кажется, это очень тяжело психологически – он, конечно, держался спокойно, но я представляю, что он чувствовал.

Как мне кажется, «Арсеналу» нужно усиливать состав, потому что нет игроков, которые вели бы команду за собой. Она плывет по течению. Получается – хорошо, не получается – она сыплется», – сказал Глеб.

Александр Глеб: «Думаю, что «Арсенал» победит со счетом 3:1 в финале Лиги Европы»