Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

Источник материала: Tribuna.com

С автобусом произошел небольшой инцидент в Мадриде.

Английская команда прибыла в столицу Испании для участия в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Автобус мерсисайдцев застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано», который примет игру, и простоял так час.

Команда в этот момент не находилась в транспортном средстве. Спустя час автобус смог уехать.

The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano