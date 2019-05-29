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Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

30.05.2019 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

С автобусом «Ливерпуля» произошел небольшой инцидент в Мадриде.

Английская команда прибыла в столицу Испании для участия в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Автобус мерсисайдцев застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано», который примет игру, и простоял так час.

Команда в этот момент не находилась в транспортном средстве. Спустя час автобус смог уехать.

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