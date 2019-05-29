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Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
30.05.2019 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С автобусом
Английская команда прибыла в столицу Испании для участия в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.
Автобус мерсисайдцев застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано», который примет игру, и простоял так час.
Команда в этот момент не находилась в транспортном средстве. Спустя час автобус смог уехать.
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