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Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока

30.05.2019 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новым главным тренером «Интера» будет Антонио Конте.

Стороны согласовали все детали 3-летнего контракта, 49-летний специалист будет получать 9 миллионов евро в год за сезон плюс бонусы.

По данным La Gazzetta dello Sport, первым требованием Конте в руководству «нерадзурри» является продажа нападающего Маурио Икарди, который не входит в его планы.

Такое решение тренер принял не из-за игровых качеств аргентинца, а с точки зрения нравственных ценностей.

Конте не хочет начинать сезон с игроком, который в прошлом сезоне нарушил гармонию в команде.

Икарди по ходу сезона был лишен капитанской повязки в «Интере» и был отстранен почти на два месяца из-за конфликта своей жены и агента Ванды Нары с руководством миланцев.

Сегодня «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера.


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Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока

 
 
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Новым главным тренером «Интера» будет Антонио Конте.
 
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