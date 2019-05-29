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Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока
30.05.2019 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новым главным тренером
Стороны согласовали все детали 3-летнего контракта, 49-летний специалист будет получать 9 миллионов евро в год за сезон плюс бонусы.
По данным La Gazzetta dello Sport, первым требованием Конте в руководству «нерадзурри» является продажа нападающего Маурио Икарди, который не входит в его планы.
Такое решение тренер принял не из-за игровых качеств аргентинца, а с точки зрения нравственных ценностей.
Конте не хочет начинать сезон с игроком, который в прошлом сезоне нарушил гармонию в команде.
Икарди по ходу сезона был лишен капитанской повязки в «Интере» и был отстранен почти на два месяца из-за конфликта своей жены и агента
Сегодня «Интер»
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Новым главным тренером «Интера» будет Антонио Конте.
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