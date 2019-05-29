Сергей Ташуев: «Футбольный антураж в Беларуси намного выше, чем в России»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев разговоре с корреспондентом портала euro-football.ru рассказал о своей работе в клубе.

«В финале Кубка мы встречались с «Витебском» на поле соперника. Была серьезная борьба, мы выиграли 2:0. На матче присутствовало много болельщиков, антураж был очень хороший. Последний раз до этого «Шахтер» брал Кубок в 2014 году, и новый титул был для нас очень важен.

Сейчас «Шахтер» идет в чемпионате Беларуси в первой тройке. Борьба в этом году получается сумасшедшая, за чемпионство бьются целых пять команд, а не один БАТЭ, как раньше. Антураж в белорусском футболе сейчас намного выше, чем в российском.

Хороший состав у минского «Динамо» с россиянами Чочиевым, Тигиевым, Дьяковым, с бывшим нападающим «Уфы» Фатаи. Очень приличный состав у брестского «Динамо», у БАТЭ, естественно. У меня в «Шахтере» 7 человек сборников Беларуси и Молдовы, а один из голов в финале Кубка забил экс-игрок «Амкара» Дарко Бодул», – сказал Ташуев.