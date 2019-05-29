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«Реал» сегодня сделает финальное предложение «Челси» по Азару
30.05.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня определится будущее полузащитника
Испанский клуб сделает предложение лондонцам о трансфере 28-летнего хавбека, причем
Сам бельгиец твердо намерен перебраться на
Ранее
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Сегодня определится будущее полузащитника «Челси» Эдена Азара, которого хочет приобрести «Реал».
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