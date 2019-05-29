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«Реал» сегодня сделает финальное предложение «Челси» по Азару

30.05.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня определится будущее полузащитника «Челси» Эдена Азара, которого хочет приобрести «Реал».

Испанский клуб сделает предложение лондонцам о трансфере 28-летнего хавбека, причем «Мадрид» это предложение расценивает как финальное.

Сам бельгиец твердо намерен перебраться на «Сантьяго Бернабеу» этим летом, если не случится чего-то непредвиденного, он прилетит в Испанию в субботу.

Ранее стало известно, что презентация Азара на домашней арене «Реала» запланирована на 3 июня.

Эден Азар: «Думаю, это прощание. Возможно, настало время для нового вызова»


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«Реал» сегодня сделает финальное предложение «Челси» по Азару

 
 
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Сегодня определится будущее полузащитника «Челси» Эдена Азара, которого хочет приобрести «Реал».
 
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