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Не женское дело?

30.05.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Мероприятие было впечатляющим. Думаю, бодибилдинг оправданно носит статус самого зрелищного вида спорта – ведь где еще можно увидеть в таком количестве красивых женщин и мужчин с рельефным телом?
До «звездного» выхода на сцену участникам и участницам с помощью пульвиризатора наносили на тело грим, а затем раскатывали его валиком для равномерного наложения. После этого они выходили на сцену, несколько минут демонстрировали судьям и зрителям свои достижения и под аплодисменты возвращались за
кулисы.
Ольга Рудкова в подобном чемпионате принимала участие впервые. На это девушку подвигнул ее тренер Павел Волохович, который изначально рассмотрел хорошие генетические данные и большое усердие и трудолюбие. К слову, красивые формы борисовчанки ничуть не уступали формам более опытных участниц чемпионата. Интересно, что профессиональная жизнь Ольги не связана со спортом – она работает инженером в ОАО «Строительный трест №21». Однако это не мешает ей три раза в неделю посещать тренажерный зал, где девушка выполняет силовые упражнения с
кардионагрузкой.
– В любом возрасте женщина хочет нравиться самой себе и противоположному полу. Для меня участие в чемпионате стало большим испытанием: преодолев страх, я продемонстрировала свое тело, которое создавала в тренажерном зале упорным трудом. Совру, если скажу, что генетика не имеет значения, но с ней можно бороться путем тренировок и организовав правильное питание. Задолго до чемпионата Павел полностью пересмотрел мой рацион, объем питания и периодичность приемов пищи. Я перестала употреблять сладости, жирную пищу, жареные блюда. Да, было тяжело морально, иногда после тренировок у меня ни на что не оставалось сил и желания, – рассказала Ольга.
Некоторые скептики считают, что накачанное тело не красит женщину. Однако Ольга с этим не согласна, да и признается, что муж гордится ею. Есть на этот счет мнение и у тренера Павла
Волоховича:
– Как правило, отрицательно относятся к женскому бодибилдингу полные люди. Они говорят: «Я не хочу быть таким» только лишь потому, что понимают – они никогда не смогут добиться такого результата. А кому не нравятся красивые, ухоженные девушки?
Несмотря на то, что Ольга Рудкова не завоевала титул победительницы, она смогла доказать самой себе, что может многое. А возможно, борисовчанка станет примером для других девушек, которые мечтают попробовать себя в бодибилдинге.

 
 
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Единственная представительница Борисова – 33-летняя Ольга Рудковаприняла участие в чемпионате по бодибилдингу и фитнесу, который состоялся в Минске.
 
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