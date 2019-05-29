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Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру»

30.05.2019 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Серхио Рамос на пресс-конференции сообщил, что не собирается покидать «Реал».

«Ходило слишком много слухов о моем будущем, и я хотел бы выразить свою приверженность клубу. Мои отношения с президентом как у отца с сыном.

Я не собираюсь покидать клуб и хочу завершить здесь карьеру. С Флорентино у нас отношения как у отца с сыном, но даже в рамках таких отношений иногда случаются конфликты.

Мы не обсуждали деньги, и я намерен откровенно поговорить об этом с президентом», – сказал Рамос.


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Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру»

 
 
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Защитник Серхио Рамос на пресс-конференции сообщил, что не собирается покидать «Реал».
 
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