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Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из «Реала» и хочу завершить здесь карьеру»
30.05.2019 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Серхио Рамос на пресс-конференции сообщил, что не собирается покидать «Реал».
«Ходило слишком много слухов о моем будущем, и я хотел бы выразить свою приверженность клубу. Мои отношения с президентом как у отца с сыном.
Я не собираюсь покидать клуб и хочу завершить здесь карьеру. С Флорентино у нас отношения как у отца с сыном, но даже в рамках таких отношений иногда случаются конфликты.
Мы не обсуждали деньги, и я намерен откровенно поговорить об этом с президентом», – сказал Рамос.
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Защитник Серхио Рамос на пресс-конференции сообщил, что не собирается покидать «Реал».
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