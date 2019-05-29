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Алексей Важник: «Похоже, прежние «Крумкачы» еще раз канули в Лету» 

30.05.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Специалист по работе с болельщиками НФК Алексей Важник в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Азаркевичем рассказал о разногласиях в клубе. Напомним, ранее НФК покинул главный тренер Алексей Кучук.

«Могу подтвердить: болельщики разделились на две части. Первая хотела, чтобы у Кучука был кредит доверия. Она считает, что, учитывая его прежние заслуги, решение об увольнении, мягко говоря, преждевременное. Кроме того, многим не понравилось, в какой форме клуб простился с тренером. «Равнодушный футбол»? Именно вот это не понравилось больше всего. Даже если прощаешься, нужно делать это более тепло. Могу сказать, что пресс-служба клуба к этим формулировкам не имела никакого отношения…

Вторая часть людей говорит, что решение руководства полностью логичное. Что, мол, лично к Алексею Леонидовичу никаких вопросов нет — только по игре и результату. Многие давно писали скептические комментарии по поводу игры команды. Они считают, что ей нужна встряска.

Как бы то ни было, похоже, прежние «Крумкачы» еще раз канули в Лету. Клуб, рожденный в народе, собирается в очередной раз становиться на новые рельсы. Какими они будут? Перед клубом по-прежнему стоит задача выхода в высшую лигу. До заветной цели осталось десять мест, одиннадцать очков и, вероятно, еще много скандалов и противоречий», – сказал Важник.

НФК уволил Кучука за равнодушный футбол – бывший пресс-секретарь поддержал тренера и рассказал о его преданности

 
 
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Специалист по работе с болельщиками НФК Алексей Важник в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Азаркевичем рассказал о разногласиях в клубе.
 
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