Конте возглавил «Интер»

Источник материала: Tribuna.com

объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды.

Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом не уточняется.

Ранее сообщалось, что Конте заключит с «Интером» 3-летнее соглашение на 36 миллионов евро.

Последним местом работы Конте был «Челси». Ранее он возглавлял сборную Италии и «Ювентус».

Накануне «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти, который проработал в команде два года.