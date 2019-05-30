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Конте возглавил «Интер»

31.05.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Интер» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды.

Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом не уточняется.

Ранее сообщалось, что Конте заключит с «Интером» 3-летнее соглашение на 36 миллионов евро.

Последним местом работы Конте был «Челси». Ранее он возглавлял сборную Италии и «Ювентус».

Накануне «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти, который проработал в команде два года.

 
 
 
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«Интер» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды.
 
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