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Конте возглавил «Интер»
31.05.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом не уточняется.
Ранее сообщалось, что Конте заключит с «Интером» 3-летнее соглашение на 36 миллионов евро.
Последним местом работы Конте был «Челси». Ранее он возглавлял сборную Италии и «Ювентус».
Накануне «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти, который проработал в команде два года.
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«Интер» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды.
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