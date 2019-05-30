Соболенко о Турсунове: «Во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о причинах недельного отсутствия тренера Дмитрия Турсунова.

- Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?

– Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.

- То есть взаимопонимание осталось прежним?

– Да-да, – сказала Соболенко.