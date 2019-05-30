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Соболенко о Турсунове: «Во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза»
31.05.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о причинах недельного отсутствия тренера Дмитрия Турсунова.
- Дмитрий Турсунов
– Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.
- То есть взаимопонимание осталось прежним?
– Да-да, – сказала Соболенко.
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Соболенко о Турсунове: «Во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о причинах недельного отсутствия тренера Дмитрия Турсунова.
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