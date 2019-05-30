ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстафету «Пламя мира» встретили в Могилёве

31.05.2019 — Новости Спорта | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Эстафету «Пламя мира» встретили в Могилёве

Огонь II Европейских игр «Пламя мира» 30 мая начал свой путь по Могилевской области, сообщает mogilevnews.by. Регион принял эстафету от Витебщины. Первым объектом стал мемориальный комплекс «Буйничское поле». Затем символ предстоящих Евроигр отправился в зоосад, где совершил сафари по железной дороге до пристани на Днепре, откуда на пароходе огонь привезли в Могилев.


Эстафету «Пламя мира» встретили в Могилёве
Эстафету «Пламя мира» встретили в Могилёве

 
Факелоносцами Приднепровского края стали знаменитые земляки: Екатерина Иванчикова – солистка группы IOWA, художник, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь Виктор Альшевский,тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР  Владимир Шантарович, директор УО «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского» Георгий Малиновский, биатлонист и  паралимпиец Юрий Голуб, солист группы NIZKIZ Александр Ильин.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь II Европейских игр «Пламя мира» 30 мая начал свой путь по Могилевской области, сообщает mogilevnews.by. Регион принял эстафету от Витебщины. Первым объектом...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Орловский: «Я больше живу в Америке. Там мой дом, там тренируюсь, мне там хорошо и удобно. Но Беларусь – моя родина, я ее тоже очень люблю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика