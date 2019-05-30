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Эстафету «Пламя мира» встретили в Могилёве
31.05.2019 — Новости Спорта | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Огонь II Европейских игр «Пламя мира» 30 мая начал свой путь по Могилевской области, сообщает
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Огонь II Европейских игр «Пламя мира» 30 мая начал свой путь по Могилевской области, сообщает mogilevnews.by. Регион принял эстафету от Витебщины. Первым объектом...
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