Эстафету «Пламя мира» встретили в Могилёве

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Огонь II Европейских игр «Пламя мира» 30 мая начал свой путь по Могилевской области, сообщает mogilevnews.by . Регион принял эстафету от Витебщины. Первым объектом стал мемориальный комплекс «Буйничское поле». Затем символ предстоящих Евроигр отправился в зоосад, где совершил сафари по железной дороге до пристани на Днепре, откуда на пароходе огонь привезли в Могилев.













Факелоносцами Приднепровского края стали знаменитые земляки: Екатерина Иванчикова – солистка группы IOWA, художник, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь Виктор Альшевский,тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР Владимир Шантарович, директор УО «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского» Георгий Малиновский, биатлонист и паралимпиец Юрий Голуб, солист группы NIZKIZ Александр Ильин.