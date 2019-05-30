Vesti.kz: Дулуб может возглавить минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб может возглавить минское «Динамо», передает Vesti.kz .

Сообщается, что с приходом в клуб нового руководства Пилипчук будет отправлен в отставку с формулировкой «за неудовлетворительные результаты». На его место рассматривают несколько кандидатур, в том числе Дулуба.

В настоящий момент Дулуб связан контрактом с «Атырау», который принял только 3 мая. Но ради «Динамо» 53-летний тренер может пойти на разрыв, утверждает источник.

После девяти туров минский клуб с 16 очками занимает шестое место.

Дулуб входил в тренерский штаб минского «Динамо» в 2013-14 годах, позже возглавлял «Крумкачы», «Карпаты», «Черноморец», БАТЭ.