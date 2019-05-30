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Vesti.kz: Дулуб может возглавить минское «Динамо»
31.05.2019 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб может возглавить минское «Динамо», передает
Сообщается, что с приходом в клуб нового руководства Пилипчук будет отправлен в отставку с формулировкой «за неудовлетворительные результаты». На его место рассматривают несколько кандидатур, в том числе Дулуба.
В настоящий момент Дулуб связан контрактом с «Атырау», который принял только 3 мая. Но ради «Динамо» 53-летний тренер может пойти на разрыв, утверждает источник.
После девяти туров минский клуб с 16 очками занимает шестое место.
Дулуб входил в тренерский штаб минского «Динамо» в 2013-14 годах, позже возглавлял «Крумкачы», «Карпаты», «Черноморец», БАТЭ.
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Главный тренер «Атырау» Олег Дулуб может возглавить минское «Динамо», передает Vesti.kz.
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