Евгений Шикавка: «В Греции понравились болельщики. В Беларуси такого нет. У нас люди придут, тихонечко посидят, крикнут, что футболисты играть не умеют, и пойдут домой»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ларисы» Евгений Шикавка сравнил болельщиков в Греции и Беларуси.

- Что тебе понравилось именно в футбольном плане?

– Конечно, болельщики. Обычно на матчи «Ларисы» ходит примерно тысяч пять зрителей, а на игры с топами собирается где-то десять. Как люди переживают за команду! Выходишь на разминку – уже чувствуется ажиотаж: болельщики сразу же начинают свистеть в адрес соперников, что-то скандировать. Поэтому с первых секунд матча перед трибунами ставят охранников, чтобы ничего не случилось.

Когда моя девушка приходила на стадион, говорила: «Тут просто невозможно сидеть на месте! Все вокруг прыгают, кричат, размахивают руками». В Беларуси такого нет. У нас люди придут, тихонечко посидят, крикнут, что футболисты играть не умеют, и пойдут домой. Они болеют, но не так эмоционально, как в Греции. Наверное, белорусы просто более зажаты. Греки же не парятся ни о чем. С одной стороны – это хорошо, с другой – плохо, – сказал Шикавка.