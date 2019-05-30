Лев госпитализирован и пропустит матч против Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.

По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью на «Борисов-Арене», а 11 июня примет в Майнце Эстонию.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы, а также завоевывала бронзу и золото чемпионата мира.