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Лев госпитализирован и пропустит матч против Беларуси
31.05.2019 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за проблем со здоровьем.
Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.
По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью на «Борисов-Арене», а 11 июня примет в Майнце Эстонию.
Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы, а также завоевывала бронзу и золото чемпионата мира.
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за проблем со здоровьем.
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