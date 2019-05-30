Юношеской команде «Славии» засчитано техническое поражение в игре против «Торпедо-БелАЗ» за отказ от участия в матче

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее , 27 мая матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славией» завершился скандалом.

Перед матчем произошла замена арбитров, а на 11-й минуте игры тренер «Славии» Константин Ковалевич увел команду с поля после назначенного пенальти.

Вчера в Доме футбола состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, на котором принято решение засчитать «Славии» техническое поражение согласно статьям 8 и 83 (отказ от участия в футбольном матче) дисциплинарного кодекса АБФФ.

Тренер юношеской команды «Славии» в матче против «Торпедо-БелАЗ» увел команду с поля из-за решения судьи