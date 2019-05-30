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Юношеской команде «Славии» засчитано техническое поражение в игре против «Торпедо-БелАЗ» за отказ от участия в матче
31.05.2019 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Перед матчем произошла замена арбитров, а на 11-й минуте игры тренер «Славии» Константин Ковалевич увел команду с поля после назначенного пенальти.
Вчера в Доме футбола состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, на котором принято решение засчитать «Славии» техническое поражение согласно статьям 8 и 83 (отказ от участия в футбольном матче) дисциплинарного кодекса АБФФ.
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Юношеской команде «Славии» засчитано техническое поражение в игре против «Торпедо-БелАЗ» за отказ от участия в матче
Как сообщалось ранее, 27 мая матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славией» завершился скандалом.
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