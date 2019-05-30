«Мотольская регата-2019» пройдёт в сопровождении велопробега

Источник материала: Полесская правда

Фестиваль водного туризма «Мотольская регата» пройдет 1-2 июня на территории Березовского и Ивановского районов, сообщил главный специалист Ивановского райисполкома Степан Млынчик.



В этом году фестиваль объединит туристов-водников и велосипедистов. По маршруту регаты впервые пройдет и велопробег, в котором примут участие около 30 любителей двухколесного транспорта из Беларуси и Польши.

По информации БелТА , для участия в регате уже зарегистрировались 17 экипажей. Кроме белорусов, ожидается по два экипажа байдарочников из украинских Луцка и Любешова, а также три польских команды. В схему движения туристов-водников внесла коррективы природа. Из-за обильных осадков значительно поднялся уровень воды в реке Ясельда. Теперь на байдарках можно будет пройти в местах, которые в засушливые годы приходилось исключать из маршрута. Таким образом, у участников появится возможность проверить свои навыки навигации в новых условиях.

Маршрут регаты разбит на два этапа. Участники стартуют утром 1 июня в деревне Высокое и финишируют вечером в агрогородке Спорово. Там будет разбит палаточный лагерь, запланированы концерт, конкурс туристической песни. На следующий день любители активного отдыха возьмут курс на Мотоль — конечную цель путешествия, где запланированы большая культурно-спортивная программа, подведение итогов и награждение участников фестиваля.

По словам Степана Млынчика, благодаря «Мотольской регате», которая проходит уже пятый раз, в районе набирает популярность водный туризм. Местные жители берут напрокат байдарки, устраивают водные походы выходного дня. Улучшилась экологическая культура населения: берега Ясельды стали заметно чище.

«За пять лет в нашем фестивале участвовали байдарочники-любители из всех регионов Беларуси, а также России и Украины. Туристы из Польши интересуются возможностью организации водных походов выходного дня», — отметил главный специалист райисполкома.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

1 июня, д. Высокое Березовского района:

9.30 — Открытие фестиваля. Торжественное открытие велозаезда.

10.00 — Старт экипажей.

17.00 — 19.00 — Награждение победителей и призеров 1 этапа.

19.00 — 20.00 — Размещение палаточного лагеря.

20.00 — Конкурсная программа.

2 июня,