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«Мотольская регата-2019» пройдёт в сопровождении велопробега
31.05.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Фестиваль водного туризма «Мотольская регата» пройдет 1-2 июня на территории Березовского и Ивановского районов, сообщил главный специалист Ивановского райисполкома Степан Млынчик.
По информации
Маршрут регаты разбит на два этапа. Участники стартуют утром 1 июня в деревне Высокое и финишируют вечером в агрогородке Спорово. Там будет разбит палаточный лагерь, запланированы концерт, конкурс туристической песни. На следующий день любители активного отдыха возьмут курс на Мотоль — конечную цель путешествия, где запланированы большая культурно-спортивная программа, подведение итогов и награждение участников фестиваля.
По словам Степана Млынчика, благодаря «Мотольской регате», которая проходит уже пятый раз, в районе набирает популярность водный туризм. Местные жители берут напрокат байдарки, устраивают водные походы выходного дня. Улучшилась экологическая культура населения: берега Ясельды стали заметно чище.
«За пять лет в нашем фестивале участвовали байдарочники-любители из всех регионов Беларуси, а также России и Украины. Туристы из Польши интересуются возможностью организации водных походов выходного дня», — отметил главный специалист райисполкома.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
1 июня, д. Высокое Березовского района:
2 июня,
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