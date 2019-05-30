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«Чемпионат»: Вудкрофт может возглавить минское «Динамо»
31.05.2019 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Крэйг Вудкрофт может вернуться на пост главного тренера минского
По информации издания, в тренерский штаб 49-летнего специалиста войдут знаменитый в прошлом белорусский хоккеист
Вудкрофт возглавлял минское «Динамо» в сезоне-2016/17. Под его руководством клуб вышел в плей-офф Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (1-4) в четвертьфинале Запада. По окончании сезона клуб расторг контракт со специалистом по соглашению сторон.
В июле 2017 года Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт». В апреле 2018 года клуб отправил его в отставку.
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Крэйг Вудкрофт может вернуться на пост главного тренера минского «Динамо», сообщает «Чемпионат».
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