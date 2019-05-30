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Криушенко о матче с Германией: «Момент психологии очень важен, чтобы ребята понимали — обыграть можно любого соперника»

31.05.2019 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о предстоящем матче против сборной Германии в отборе на ЕВРО-2020.

— Внимательно следите за сборной Германии — будущим соперником в отборе на Евро?

— Конечно, мы игры просматриваем, анализируем, изучаем игровые схемы. И уже знакомы с приблизительным списком игроков, которых Йоахим Лев планирует вызвать на сбор. В этом направлении ведется плотная работа.

— Йоахим Лев в последнем интервью сказал, что команда переживает процесс смены поколений. Причем, он очень ему нравится. Это может помочь нашей команде?

— Я бы сказал, что этот процесс у них уже завершился — просто сейчас идет определенная притирка. Чемпионат мира дал им очень сильный толчок в этом плане. В Лиге Наций они уже играли обновленным составом. И сейчас очень достойно сыграли с Голландией, и домашняя игра с Сербией…

Лев доволен, что у него молодые, голодные футболисты, которые еще не выигрывали титулов. И они уже все играют на очень хорошем уровне.

— Есть ли у нас шанс дома эту азартную команду обыграть?

— Шанс есть всегда. Может он не такой большой, но есть. И момент психологии очень важен, чтобы ребята понимали — обыграть можно любого соперника. Естественно, нужно приложить все свое мастерство и даже немного больше. Нужно выжать все из себя.

— Не думаете, что некоторые игроки, у которых завершен сезон, уже мысленно в отпуске, им не хватит мотивации?

— С таким соперником мотивация будет зашкаливать. Желание сыграть и обыграть будет велико. С Германией многие за всю свою карьеру могут больше и не сыграть. А здесь есть очень хороший шанс. И это должно придать команде дерзости, и это будет очень важно.

Лев госпитализирован и пропустит матч против Беларуси

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о предстоящем матче против сборной Германии в отборе на ЕВРО-2020.
 
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